В Армении рассматривается возможность въезда в страну вакцинированных лиц: новое предложение МЗ

В Армении рассматривается возможность въезда в страну и при наличии документа, подтверждающего вакцинацию. Согласно действующим правилам въезд в страну разрешен при наличии отрицательного результата на тест, сделанный не менее чем за 72 часа. В беседе с «Арменпресс» заместитель генерального директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении, руководитель Национальной программы иммунопрофилактики Гаяне Саакян заметила, что они ввели в обращение предложение, согласно которому граждане, приезжающие в Армению, могут въехать в страну также и в случае сделанной вакцинации.

“Это не означает, что если вакцинированные лица, могут приезжать без каких либо ограничений, естественно, мы выдвигаем определенные требования. Конкретнее, лицо должно быть вакцинировано и второй дозой, и должно пройти не менее двух недель. Одним из требований будет подтверждение факта вакцинации соответствующим документом, с подписью и печатью. То есть должен быть документ, какой требуется и при тесте ПЦР”, - сказала Гаяне Саакян.

В настоящее время предложение находится в обращении, ожидается получение мнений различных ведомств. Ответ уже получен из Министерства экономики. Министерство приветствует это предложение.

“Думаю, это поможет нашей экономике и туризму. Надо доработать это предложение и представить его исполнительной власти, и посмотрим, примет ли его правительство или нет. Кстати, позвольте мне сказать, что универсального международного подхода к тому, каким должен быть этот процесс, не существует. Каждая страна сама решает и определяет этот вопрос. Есть страны, которые пошли по этому пути, например, Греция, Израиль. Эти страны требуют либо 72-часового ПЦР-теста, либо вакцинации”, - сказала Гаяне Саакян, подчеркнув, что принцип “или-или” будет действовать и в Армении. Требование о вакцинации может быть необязательным. В конце концов, в мире не хватает вакцин. Если человек был вакцинирован и имеет соответствующий документ, он может въехать в Армению через две недели после получения второй дозы в соответствии с требованиями предложения. Если нет, то может быть 72-часовой отрицательный результат теста на Covid-19.

Гаяне Саакян отметила, что обсуждается вопрос создания общей платформы и при въезде в Евросоюз, также с учетом факта вакцинации. Подобные обсуждения ведутся и в России, но, по словам Гаяне Саакян, они пока предварительные, потребуется время для пояснений. На вопрос, будет ли учитываться, какой вакциной проведена вакцинация, Гаяне Саакян отметила, что это не имеет значения.

Согласно действующему порядку, если при въезде в Армению лицо представляет документ, подтверждающий отрицательный результат теста на Covid-19, сделанный не более, чем за 72 часа, то он/она освобождаются от самоизоляции. Если человек прибыл в аэропорт или пункт пересечения границы и не имея такого документа, порядок предусматривает забор пробы на Covid-19 на месте, а затем самоизоляцию до получения отрицательного результата ПЦР. В случае отрицательного результата лицо выходит из самоизоляции, в случае положительного - проходит соответствующее медицинское обследование.

Анна Гзирян