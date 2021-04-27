Возложенные в Цицернакаберде цветы получат вторую жизнь: из них будут сделаны свечи и открытки

В Мемориальном комплексе Цицернакаберд мероприятия, посвященные годовщине Геноцида армян, завершились традиционным сбором возложенных цветов.

Как передает «Арменпресс», цветы уже много лет собираются и перерабатываются, а не сжигаются, как это делалось более 10 лет назад.

После мероприятия все цветы собираются и переносятся, отделяются стебли, листья и цветы.

В беседе с Арменпресс председатель скаутской группы ВАБС Армении Саро Татос сказал, что из переработанных цветов будут изготовлены свечи, бумага и открытки.

“Это делается уже несколько лет, в этом году также мы решили продолжить эту традицию и переработать возложенные цветы. Соберем лепестки цветов на большую белую ткань, потом отнесем их к нам в центр, оставим их примерно на 2 месяца для естественного высыхания. После этого они будут обработаны и превращены в бумагу или в воск. Как и ежегодно, в этом году также мы отправим подготовленные свечи и открытки в различные посольства в Армении, в Министерства иностранных дел за рубежом. На свечах мы пишем их историю, из чего они сделаны” , - сказал Саро.

По его словам, в сборе цветов раньше участвовало до 3 000 человек, но из-за эпидемии в этом году было решено, что этим должна заняться только скаутская группа AGBU. Саро подчеркнул, что, несмотря на это, люди приходят и предлагают свою помощь.