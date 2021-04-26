Гаро Пайлан представил в Меджлис Турции законопроект о признании Геноцида армян

Член прокурдской Демократической партии народов Турции, армянский депутат Гаро Пайлан представил в Меджлис Турции законопроект, которым предлагается признать Геноцид армян, изъять имена лиц, ответственных за Геноцид армян, из общественных мест и внести изменения в Закон “О гражданстве Турции”.

Как передает «Арменпресс», ссылаясь на стамбульскую газету “Акос”, в обосновании законопроекта Пайлана отмечается, что Национальное собрание Турции должно взять на себя ответственность за то, чтобы Геноцид армян был назван настоящим именем.

“Это грандиозное преступление должно быть признано Парламентом Турции. Через 106 лет жертвы Геноцида армян должны достичь справедливости”, - говорится в проекте.

24 апреля Пайлан отправил сообщение о том, что достичь справедливости в вопросе Геноцида армян возможно только в Турции. “На этой земле произошел Геноцид армян. Восстановление справедливости в вопросе геноцида возможно только на этой земле. Если Турция примет Геноцид армян, уже не будет иметь значения, что говорят парламенты других стран. Геноцид армян отрицается уже 106 лет, и поэтому он продолжает оставаться предметом обсуждения в парламентах других стран”, - сказал Пайлан.

Геноцид, осуществленный Османской империи в 1915 г. в отношении армян, был величайшим преступлением начала XX века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян.

Геноцид армян признали и осудили около трех десятков государств: Уругвай, Аргентина, Австрия, Бельгия, Боливия, Бразилия, Канада, Чили, Кипр, Чешская Республика, Дания, Германия, Греция, Италия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Парагвай, Польша, Португалия, Ливан, Россия, Сирия, Словакия, Швеция, Швейцария, Франция, авторитетные международные организации, Европарламент, Папа Римский.

Резолюции, признающие и осуждающие Геноцид армян, приняли и Палата представителей и Сенат США. В своем ежегодном послании 24 апреля Геноцид армян признал и президент США Джо Байден.