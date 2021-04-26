По состоянию на 11:00 26 апреля в Армении подтвержден 181 новый случай COVID-19, 820 заболевших вылечились, есть 22 летальных исходов. Малое количество подтвержденных случаев обусловлено выходными днями.

За последние сутки проведено 2 467 тестов. Всего проведено 965 692 теста.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 213 469 случаев COVID-19, 194 900 из которых вылечились, есть 4 040 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 13 527 пациентов.

В предыдущий день зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 1 002.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.