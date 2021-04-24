Без признания не может быть примирения: депутат Бундестага Германии Альберт Вайлер

Депутат Бундестага Германии Альберт Вейлер призвал правительство Турции признать Геноцид армян. Как сообщает «Арменпресс», он написал об этом на своей странице в Facebook.

“Сегодня годовщина первого системно спланированного геноцида 20 века. 106 лет назад 1,5 миллиона армян и представителей других христианских меньшинств, были зверски убиты и депортированы со своей родины. До сих пор Турция не признала темные страницы своей собственной и нашей общей истории”, - написал он.

Вейлер напомнил, что Бундестаг уже официально признал геноцид. “Я призываю турецкое правительство принять свое прошлое. Без признания не может быть примирения”, - отметил он.

Альберт Вейлер опубликовал фото, сделанное в Ереване 24 апреля 2015 года у Мемориала Геноцида армян.