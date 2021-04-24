"Айастани Анрапетутюн": Экономический фактор требований армян    

«В общем пакете требований армянства мы не должны забывать об экономических предпосылках Геноцида. Следовательно, помимо земельной, территориальной, необходимо поднять вопрос о финансовой и материальной компенсации (конечно, также культурной, языковой, экологической и т.д.). Есть ли какие-то расчеты относительно этого? Что касается компенсации за причиненный нам материальный и финансовый ущерб, чрезвычайно важно как можно точнее определить эти потери.

На вопрос «АА», экономист, специалист по менеджменту, заведующий кафедрой Менеджмента Международного научно-образовательного центра Национальной Академии наук Республики Армения, доцент Карен Саркисян ответил: «Существует ряд официальных документов, в которых зафиксирован материальный ущерб, нанесенный армянскому народу в результате Геноцида, а также зафиксированы правовые основания для получения компенсации за него. Следует отметить, что Республика Армения никогда не отказывалась от причитающегося ей возмещения, и в этой связи считаю необходимым отметить: фактор времени не станет основанием для уклонения Турции от материальных обязательств...»

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