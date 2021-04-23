Франция играет ключевую роль в международном признании Геноцида армян: Никол Пашинян 

Премьер-министр Никол Пашинян принял государственного секретаря министерства Европы и иностранных дел Французской Республики Жана-Батиста Лемуана. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, на встрече присутствовал также Чрезвычайный и Полномочный посол Французской Республики в Республике Армения Джонатан Лакот.

Премьер-министр отметил, что государственный секретарь министерства Европы и иностранных дел Франции посещает Армению в третий раз за последние 5 месяцев, и армянская сторона высоко ценит решимость президента Макрона протянуть руку помощи армянскому народу в трудное время и его последовательные шаги. Никол Пашинян подчеркнул, что визит представительской делегации Франции в Армению по случаю 106-й годовщины Геноцида армян является подтверждением крепкой армяно-французской дружбы, основанной на общих ценностях, глубоких исторических, культурных и политических связях.

“Франция сыграла и продолжает играть ключевую роль в международном признании Геноцида армян. В январе этого года исполнилось 20 лет со дня принятия Францией закона о признании Геноцида армян. Очень важной вехой стало то, что по инициативе и указом президента Эммануэля Макрона 24 апреля в государственном календаре Франции отмечается как День памяти жертв Геноцида армян, и этот день отмечается на государственном уровне. Армянский народ благодарен за поддержку дружественной Франции”, - сказал премьер-министр.

Поблагодарив за теплые слова, Жан-Батист Лемуан отметил, что для него как специального представителя президента Франции большая честь быть с Арменией и армянским народом завтра, 24 апреля, и участвовать в поминальных церемониях. По его словам, в этом году Франция примет участие в посвященных Геноциду армян памятных мероприятиях на уровне делегаций как законодательной, так и исполнительной органов власти, поскольку Франция глубоко воспринимает постигшую армянский народ трагедию и выражает свою поддержку. Об этом свидетельствует принятие Францией закона о признании Геноцида армян, и по инициативе президента Макрона уже 3 года 24 апреля на государственном уровне отмечается как День памяти жертв Геноцида армян. Госсекретарь МИД сообщил, что памятные мероприятия пройдут и во Франции.

Премьер-министр Армении и госсекретарь МИД Франции обменялись мнениями о сложившейся вследствие развязанной Азербайджаном против Арцаха войны ситуации, урегулировании нагорно-карабахского конфликта и работах по открытию региональных коммуникаций.

В числе приоритетов премьер-министр подчеркнул важность обеспечения стабильности в регионе, возвращения удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и возобновления переговорного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. По словам Никола Пашиняна, Азербайджан продолжает неприкрытую агрессивную антиармянскую риторику и демонстрирует претензии в отношении международно признанной суверенной территории Армении. Премьер-министр осудил недавнее открытие в Баку так называемого “парка трофеев” и подчеркнул, что такая политика армянофобии является самым большим основанием для применения в отношении Арцаха принципа “отделения ради спасения”.

По просьбе госсекретаря МИД Франции премьер-министр также коснулся предстоящих внеочередных парламентских выборов в Армении и конституционных процедур. Никол Пашинян подчеркнул, что первоочередной задачей является однозначное поддержание демократического качества выборов, добавив, что в послевоенный кризисный период Армения смогла обеспечить демократический характер процессов. В этом контексте двусторонне была подчеркнута важность привлечения к избирательному процессу международные наблюдательные миссии.

В ходе встречи собеседники обсудили повестку армяно-французского экономического сотрудничества, коснулись выполнения договоренностей предыдущего обсуждения. Двусторонне было выражено удовлетворение тем, что проделана большая работа по углублению экономического сотрудничества, намечены совместные программы. В этой связи была подчеркнута важность активных взаимных контактов.

Премьер-министр Пашинян попросил передать президенту Макрону приглашение посетить Армению в удобное для него время.