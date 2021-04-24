Даже в темные времена есть луч надежды и света: видеообращение директора Канадского музея прав человека

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Иша Хан, директор Музея прав человека в Канаде, считает, что для построения общего будущего необходимо помнить о несправедливостях прошлого. Об этом он сказал в видеообращении «Арменпресс» по случаю 106-й годовщины Геноцида армян.

«Мы никогда не сможем забыть то, что произошло, мы никогда не сможем прекратить нашу работу по предотвращению геноцида и преступлений против человечности, потому что это не просто прошлые реальности», - сказал Иша Хан.

Он сказал, что Канадский музей прав человека представляет историю Геноцида армян, а также других последующих геноцидов. Хан выразил сожаление по поводу того, что музей вскоре будет расширен из-за демонстрации свидетельств массовых убийств в последние годы.

"Даже в темные времена есть проблеск надежды и света. Посетители этого музея узнают об армянских сиротах, которых привезли в Джорджтаун, Онтарио, для новой жизни. Они будут проинформированы об усилиях армян в Канаде, а также во всем мире, чтобы нарушить молчание о том, что произошло.

Представляя эти истории потерь и мужества в музее, мы отдаем дань уважения всем погибшим. Таким образом мы пытаемся установить справедливость, принимая во внимание принцип, согласно которому все люди рождены, чтобы жить свободной, равной и достойной жизнью. Сейчас наш долг - претворить эти принципы в жизнь», - сказал он.