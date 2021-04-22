Армянские пленные должны быть немедленно возвращены: заявление комитета ПАСЕ по мониторингу

Мониторинговый комитет ПАСЕ выразил обеспокоенность в связи с тем, что не все военнопленные в Арцахе были обменены, и призвал Азербайджан обеспечить немедленное освобождение всех задержанных армянских пленных и передачу их на попечение властей Армении. Как сообщает Арменпресс, Национальное собрание Армении опубликовало заявление, принятое комитетом 22 апреля.

“Военные действия и развития между Арменией и Азербайджаном после трехстороннего заявления от 9 - 10 ноября 2020 года имеют большое значение для Совета Европы, и Комитет по мониторингу внимательно следит за ними. В сотрудничестве с профильными комитетами он заслушал представителей обеих стран, а также независимых экспертов. Содокладчики Армении и Азербайджана регулярно выступают с совместными заявлениями о развитии событий”, - говорится в сообщении.

Комитет убежден, что Парламенты обеих стран могут и должны сыграть важную роль в создании атмосферы взаимного доверия, примирения и возобновления мирных переговоров. Поэтому Комитет приветствует прогресс, достигнутый в реализации трехстороннего заявления. Однако Комитет также выражает озабоченность в связи с сообщениями, что не все задержанные были обменены в контексте этого конфликта. Кроме того, Комитет считает, что обеим сторонам следует укреплять свое сотрудничество и взаимодействие и в вопросе разминирования территорий, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения”, - говорится в заявлении.

Комитет вновь подчеркнул, что в статье 8 трехстороннего заявления четко говорится об обмене всеми задержанными лицами без дискриминации на основе статуса, присвоенного им одной из сторон. Подчеркивая озабоченность, выраженную Европейским судом по правам человека в связи с пленением Азербайджаном, предположительно, 188 армян, Комитет призывает Азербайджан обеспечить немедленное освобождение всех задержанных армянских заключенных и передачу их на попечение властей Армении”, - говорится в заявлении.

Комитет считает, что создание независимой международной миссии будет отвечать за расследование конфликта и нарушений международного права во время недавних боевых действий, что имеет решающее значение для примирения и установления подлинного мира. Культурное наследие важно для всех сторон конфликта, и незамедлительное создание необходимых механизмов является приоритетом для обеспечения его защиты и сохранения. Поэтому Комитет поручил Подкомитету по конфликтам между государствами-членами Совета Европы подробно изучить конкретные механизмы решения этих двух вопросов.

“И наконец, Комитет настоятельно призывает обе стороны конструктивно участвовать в работе соответствующих международных органов, в частности Минской группы ОБСЕ, с целью полного выполнения положений трехстороннего заявления и начала мирных переговоров”, - говорится в заявлении Комитета.

20 апреля вопрос задержанных в Азербайджане армянских военнопленных обсуждался на пленарном заседании ПАСЕ.

Несмотря на то, что в 8-ом пункте совместного заявления глав Армении, России и Азербайджана от 9 ноября четко сказано об обмене военнопленными, заложниками и другими содержащимися лицами и телами погибших, Азербайджан искусственно затягивает этот процесс, не возвращая армянских военнопленных и других удерживаемых лиц.