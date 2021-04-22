Оздоровление экономики: по сравнению с мартом 2019 года количество рабочих мест в Армении увеличилось на 38 тысяч

ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Правительство Армении получило очередной сигнал об оздоровлении экономики. На исполнительном заседании премьер-министр Никол Пашинян отметил, что могут констатировать, что в марте 2021 года произошло увеличение количества рабочих мест с доходом и заработной платой.

Как сообщил председатель Комитета госдоходов Эдуард Оганесян, подведены итоги 2021 года. Согласно информации о рабочих местах в марте, картина следующая: количество оплачиваемых рабочих мест с налоговой базой, относящейся к прошлому году, то есть выше нуля, увеличилось на 2500 человек.

«В целом, учитывая наличие эпидемии с марта прошлого года, ее возможное влияние, сравнительный анализ был проведен и с 2019 годом, чтобы лучше разобраться в ситуации. И по сравнению с мартом 2019г. таких рабочих мест на 38 тысяч больше. Налоговая база составила более 131 миллиарда, этот показатель по сравнению с мартом 2020 года больше на 7,5 млрд драмов, а по сравнению с 2019 годом на 24 млрд. Больше и подоходный налог 2020 – 2019гг. - на полмиллиарда и 1,3 миллиарда соответственно», - сказал Оганесян, подчеркнув, что сомневаться в достоверности цифр - нонсенс.

Премьер-министр Никол Пашинян ответил, что следует учитывать торговлю с точки зрения товарооборота.

В связи с этим председатель Комитета госдоходов сказал, что есть фактор инфляции, но данные за апрель еще не опубликованы. «Соответствующий анализ можно будет провести гораздо позже», - подчеркнул Оганесян.

Министр экономики Ваан Керобян, в свою очередь, ответил, что анализ показывает, что это результат экономического роста.

«Если мы пойдем такими темпами, у нас будет рекордное количество зарегистрированных рабочих мест в истории Армении», - сказал министр.