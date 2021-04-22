В Армении подтвержден 881 новый случай коронавируса, 25 человек скончались

ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 22 апреля в Армении подтвержден 881 новый случай заболевания коронавирусом, 887 граждан выздоровели, 25 умерли. За один день было проведено 4858 тестов. Таким образом, общее количество тестов достигло 951 500.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

Подтверждено 211399 случаев заболевания коронавирусом, из которых 19 1158 были вылечены, а 3969 закончились смертельным исходом. В настоящее время 15 281 пациент проходят лечение от коронавируса.

Накануне было зарегистрировано 4 случая смерти, когда пациенты переболели коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Общее количество таких дел - 991.

Решением правительства РА от 11 января карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года для снижения риска распространения коронавирусной болезни, продлен до 11 июля.