Гагик Джангирян и Вагаршак Арутюнян обсудили вопрос соблюдения сроков следствий по военным делам

20 апреля исполняющий обязанности председателя Высшего судебного совета Гагик Джангирян принял министра обороны Вагаршака Арутюняна. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе ВСС.

Исполняющий обязанности председателя ВСС и министр обороны обсудили необходимость соблюдения разумных сроков рассмотрения военных дел в судах, а также вопросы возможности предоставления судам неиспользуемых строений в приграничных областях, находящихся на балансе МО.

Достигнута договоренность продолжить обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес.