Мелкумян депутатам ПАСЕ: Что бы вы сделали, если бы эти пленники были французами или немцами?

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должна предпринять конкретные шаги по возвращению Армении 200 пленных армян, удерживаемых в Азербайджане. Как сообщает Арменпресс, об этом на обсуждении «Об армянских военнопленных, других пленных и депортированных лиц» в рамках пленарного заседания Парламентской Ассамблеи Совета Европы заявил представитель Армении, депутат Микаел Мелкумян.

«Коллеги, что мы обсуждаем? Армения вернула всех пленных Азербайджану, но в Баку все еще есть пленные армяне. Я много раз обращался к вам и говорил, что нужно организовать визиты в Ереван и Баку. Но вы говорили мне, что это не в ваших полномочиях. Что бы вы сделали, если бы эти пленники были французами или немцами? Я хочу видеть конкретные шаги, родители этих пленников хотят видеть конкретные шаги», - сказал Мелкумян, еще раз подчеркнув, что спровоцированная Азербайджаном и Турцией война является продолжением геноцида.