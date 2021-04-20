В Армению прибыла делегация Ливана для участия в церемонии по случаю годовщины Геноцида армян
17:40, 20 Апрель, 2021
Министр молодежи и физического воспитания Ливана Вардине Оганян прибыла в Ереван, чтобы представить президента Ливана Мишеля Ауна 24 апреля на церемонии 106-й годовщины Геноцида армян. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ливанская NNA.
Министра Оганян сопровождает посол Армении в Ливане Ваагн Атабекян.
В аэропорту «Звартноц» Оганян встречали заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян и посол Ливана в Армении Майя Дагер.
Обсуждались представляющие взаимный интерес темы в области спорта, с акцентом на важность занятий спортом и их значительную роль в жизни молодежи.
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