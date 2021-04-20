В Армению прибыла делегация Ливана для участия в церемонии по случаю годовщины Геноцида армян

Министр молодежи и физического воспитания Ливана Вардине Оганян прибыла в Ереван, чтобы представить президента Ливана Мишеля Ауна 24 апреля на церемонии 106-й годовщины Геноцида армян. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ливанская NNA.

Министра Оганян сопровождает посол Армении в Ливане Ваагн Атабекян.

В аэропорту «Звартноц» Оганян встречали заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян и посол Ливана в Армении Майя Дагер.

Обсуждались представляющие взаимный интерес темы в области спорта, с акцентом на важность занятий спортом и их значительную роль в жизни молодежи.