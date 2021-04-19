«Парком» трофеев Алиев встал в один ряд а такими диктаторами, как Гитлер и Хусейн: речь Марукяна в ПАСЕ

Член армянской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы и руководитель фракции «Просвещенная Армения» Национального Собрания Армении Эдмон Марукян отметил, что, открыв «парк» трофеев в Баку, президент Азербайджана Ильхам Алиев встал в один ряд а такими диктаторами, как Адольф Гитлер и Саддам Хусейн. Как сообщает Арменпресс, Марукян сказал об этом в своем выступлении в ПАСЕ.

«12 апреля 2021 г. по азербайджанскому государственному телевидению в часовом репортаже был представлен музей, посвященный 44-дневной войне в Нагорном Карабахе. В этой террористической демонстрации президент Азербайджана Ильхам Алиев явился в военной форме, гордо расхаживая и демонстрируя экспонируемую в музее армянскую военную технику и карикатурные восковые модели армянских солдат в натуральную величину. Центральной частью так называемого «парка трофеев» была длинная тропа, проложенная из шлемов убитых, пленных армянских солдат», - сказал Марукян.

Депутат подчеркнул, что все это произошло не в каком-то неизвестном государстве, а в одном из государств-членов Совета Европы - Азербайджане.

«Напомню, что Азербайджан - это страна, которая продолжает незаконно удерживать более 200 армянских военнопленных и пленных мирных жителей. Пожалуйста, уделите минуту и посмотрите на эти фотографии, которые сейчас у меня в руках. Это не фотографии из прошлого, а снимки, сделанные в наши дни, когда современный диктатор считает нормальным заковать людей в цепи, представить унизительное обращение и пытки как нормальное обращение с военнопленными. На одной из фотографий азербайджанский ребенок играет с расистским муляжом армянского солдата, которого, вероятно, пытали в азербайджанской тюрьме», - сказал Эдмон Марукян.

Член армянской делегации в ПАСЕ отметил, что эти фотографии показывают, что в Азербайджане существует системная расовая ненависть армян к Армении.

«На посещение этого парка выстраиваются очереди, что отвратительно, просто недопустимо. При этом Алиев встал в один ряд с такими диктаторами, как Гитлер и Саддам Хусейн. В то же время то, что происходит в Азербайджане, сейчас напоминает мне Ирак в конце 1980-х, когда другой диктатор использовал шлемы 5000 убитых на поле боя иранских солдат, чтобы завершить то, что он назвал «аркой победы».

Этим человеком был Саддам Хусейн. Как и Хусейн, Алиев считает, что именно это поможет ему прославить армию, принявшую на вооружение поведение террористической организации «Исламское государство». Отмечу еще одно сходство между этими двумя диктаторами. Как и Хусейн, Алиев не возвращает военнопленных», - сказал Марукян.

По словам Эдмона Марукяна, этот парк наглядно демонстрирует агрессивный характер властей Азербайджана, их настоящее лицо.

«Они разжигают расовую ненависть, считают, что жестокое обращение и пытки - это естественное явление для следующих поколений, для всего мира. История доказала, что, если против диктаторов не будут приняты своевременные меры для прекращения их агрессии, это как правило перестает быть локальной проблемой и распространяется по всему миру. Призываю вас обратить внимание на эти события, надеюсь, что будут приняты срочные меры по осуждению действий Азербайджана. Так называемый «парк трофеев» должен быть закрыт», - заключил Эдмон Марукян.