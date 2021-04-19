Парламент Армении ратифицировал Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сербией

Национальное собрание Республики Армения ратифицировало Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербия, с другой. Как сообщает «Арменпресс», соглашение ратифицировано 100 голосами “за”, 1 против, при 7 воздержавшихся.

Решение о подписании Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Сербией было принято с учетом того, что двусторонние соглашения о свободной торговле с Республикой Сербия уже подписаны тремя странами ЕАЭС - Россией, Беларусью и Казахстаном. Подписание соглашения гарантирует сбалансированную ситуацию. Все страны-члены ЕАЭС будут иметь одинаковый доступ к рынку Республики Сербия.

Соглашение подписано в Москве в 2019 году.