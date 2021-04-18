Время в Ереване: 11:07:36,   18 Апрель

Умер знаменосец Национальной ассоциации армянских ветеранов и борцов Сопротивления Ашот Шмавонян

Умер знаменосец Национальной ассоциации армянских ветеранов и борцов Сопротивления Ашот Шмавонян

18 апреля на 85 году жизни от коронавируса скончался знаменосец Национальной ассоциации армянских ветеранов и борцов Сопротивления Ашот Шмавонян.   

Об этом  Арменпресс  сообщил  корреспондент Nouvelles d'Arménie Жан Экян.  

«Ашот был знаменосцем Национальной ассоциации армянских ветеранов и борцов  Сопротивления, президент ASPA. Он присутствовал на всех военных церемониях, которые приветствовали все президенты — от Франсуа Миттерана до Эмануэля Макрона.  Он всегда носил на лацкане  медали — свои и своего героя Монте Мелконяна», - сказал Жан Экян.

По его словам, Ашот Шмавонян отправил в Армению, а недавно и скорбящим семьям Арцаха, десятки тысяч гуманитарных посылок, которые он собирал по всей Франции.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации