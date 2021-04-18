Умер знаменосец Национальной ассоциации армянских ветеранов и борцов Сопротивления Ашот Шмавонян

18 апреля на 85 году жизни от коронавируса скончался знаменосец Национальной ассоциации армянских ветеранов и борцов Сопротивления Ашот Шмавонян.

Об этом Арменпресс сообщил корреспондент Nouvelles d'Arménie Жан Экян.

«Ашот был знаменосцем Национальной ассоциации армянских ветеранов и борцов Сопротивления, президент ASPA. Он присутствовал на всех военных церемониях, которые приветствовали все президенты — от Франсуа Миттерана до Эмануэля Макрона. Он всегда носил на лацкане медали — свои и своего героя Монте Мелконяна», - сказал Жан Экян.

По его словам, Ашот Шмавонян отправил в Армению, а недавно и скорбящим семьям Арцаха, десятки тысяч гуманитарных посылок, которые он собирал по всей Франции.