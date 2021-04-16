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Армен Саргсян посетил Площадь Героев в Тбилиси

Армен Саргсян посетил Площадь Героев в Тбилиси

Президент Республики Армения Армен Саргсян посетил тбилисскую Площадь Героев.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям общественностью Аппарата президента Армении.

Президент Армен Саргсян возложил венок к Вечному огню.


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