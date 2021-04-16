Армен Саргсян посетил Площадь Героев в Тбилиси
Президент Республики Армения Армен Саргсян посетил тбилисскую Площадь Героев.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям общественностью Аппарата президента Армении.
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