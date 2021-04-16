В честь президента Армении в резиденции президента Грузии был дан официальный ужин

В честь президента Армении Армена Саркисяна, находящегося с официальным визитом в Грузии, и госпожи Нуне Саркисян в резиденции президента Грузии от имени президента Саломе Зурабишвили был дан официальный ужин. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Президенты Армен Саркисян и Саломе Зурабишвили выступили со взаимными тостами, в которых коснулись вековой дружбы армянского и грузинского народов, основанных на уважении и взаимном доверии, армяно-грузинских межгосударственных отношений, а также перспектив укрепления двусторонних связей.

Президент Армении в своей речи, в частности, отметил, что очень приятно находиться в соседней дружественной Грузии. По словам Армена Саркисяна, армяно-грузинские отношения, идущие из глубины веков, обусловлены, с одной стороны, созидательным духом наших народов, духовными и культурными общностями, с другой - необходимостью сохранения собственной идентичности двух христианских народов в регионе и совместного противостояния региональным и мировым вызовам.

“Общая история и культура - исключительное богатство, которое нужно ценить, хранить и передавать поколениям. И сегодня объединяющие нас исторические, культурные и цивилизационные общности, аналогичная система ценностей и видение будущего являются прочной основой для развития сотрудничества в самых разных сферах и пополнения двусторонних отношений новыми инициативами.

Говоря об армяно-грузинских отношениях, невозможно не коснуться армянской общины Грузии, которая, являясь гармоничной составляющей грузинского общества и внося свой вклад в развитие Грузии, одновременно является прочным мостом между Арменией и Грузией.

Сегодня сохранение, развитие и углубление наших двусторонних отношений предполагает каждодневную последовательную работу и усилия по всем направлениям. И мы, как президенты Армении и Грузии, несомненно, должны быть последовательными и внести свой скромный вклад в это дело”, - произнес в своей речи президент Армении.