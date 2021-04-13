30 наемников-террористов объявлены в розыск: Следственный комитет Армении

В криминологическом управлении Следственного комитета Армении завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту участия граждан Сирийской Арабской Республики Мухраба Мухаммада аль-Шхери и Юсефа Алабет аль-Хаджи в качестве наемников-террористов в агрессивной войне, развязанной Республикой Азербайджан против Республики Арцах.

Как сообщила в беседе с Арменпресс пресс-секретарь СК Армении Аревик Хачатрян, дело направлено суд общей юрисдикции Сюникской области. Судебный процесс начнется в течение ближайших недель.

Хачатрян отметила, что более 30 наемников-террористов, чьи личности установлены, объявлены в розыск. Было обосновано, что около наемников-террористов были вовлечены в войну, а также совершили различные военные преступления.

Правоохранители также установили личность лидера одной из этих международных террористических группировок, обосновали факт совершения им преступлений против мира и безопасности человечества. По словам Хачатрян, лидер международной террористической группировки «Султан Сулейман Шах» Мухаммад аль-Джасими по прозвищу Абу Хамша привлечен в уголовное дело в качестве обвиняемого, суд выписал ордер на его арест. Ведутся работы по его обнаружению и привлечению к ответственности.

Напомним, что накануне в совокупности доказательств, полученных и оцененных в рамках надлежащей правовой процедуры в ходе всестороннего, полного и объективного предварительного следствия по уголовному делу, было обосновано, что Мухраб Мухаммад аль-Шхери и Юсеф Алабет аль-Хаджи, не являясь гражданами Республики Азербайджан, постоянно не проживая на ее территории, не будучи вовлеченными в состав Вооруженных Сил Республики Азербайджан, а являясь гражданами Сирийской Арабской Республики, не будучи направленными Сирийской Арабской Республикой или другим государством для исполнения должностных обязанностей в составе Вооруженных Сил Республики Азербайджан, в обмен на получение материальной компенсации, в составе организованной группы, участвовали в агрессивной войне, развязанной военно-политическим руководством Республики Азербайджан с 27 сентября 2020 года, в ходе которой их действия были направлены на уничтожение гражданских лиц и лиц, непосредственно не участвующих в военных действиях, или причинение тяжких телесных повреждений во время вооруженного конфликта на территории Республики Армения и Республики Арцах, а цель этих действий, по своему характеру и сути, была направлена на запугивание мирного населения, дестабилизируя внутреннюю ситуацию Республики Арцах и Республики Армения.

За совершение вышеописанных преступных деяний гражданам Сирийской Арабской Республики Мухрабу Мухаммаду аль-Шхери и Юсефу Алабету аль-Хаджи было предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 217, статье 389, пункту 1 части 1 статьи 34-390, пункту 1 части 3 статьи 34-390 и части 3 статьи 395 Уголовного кодекса РА.