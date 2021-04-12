Омбудсмен готовит специальное заявление в связи с экспозицией открытого в Баку «парка»

Готовится специальное заявление защитника прав человека Армении по поводу открывшегося в Азербайджане так называемого «парка военных трофеев», связанных с Арцахской войной. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook отметила начальник отдела по связям с общественностью офиса защитника прав человека Нунэ Овсепян.

«На данный момент мы фиксируем только то, что случившееся доказывает то, что всегда заявляет защитник прав человека: миролюбие - наивысшая ценность для нас, но мы не должны позволять, чтобы нас вводили в заблуждение ложным азербайджанским миролюбием. Это просто завеса для международного сообщества», - сказала она.

12 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил новый «парк военных трофеев» Карабахской войны. Он расположен на территории 5 га. В парке выставлены армянская бронетехника, каски армянских солдат и др.