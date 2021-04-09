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Родные пленных ширакцев перекрыли все ведущие в область дороги

Родные пленных ширакцев перекрыли все ведущие в область дороги

Родные военнопленных ширакцев перекрыли все дороги, ведущие в область. Эту информацию в беседе с «Арменпресс» подтвердили участники акции, отметив, что перекрыты часть Оромской дороги Ереван-Гюмри и дороги Джаджура и Ашоцка.

“У нас лишь одно требование - верните наших родных, другого требования у нас нет”, - отметил один из участников, призвав не политизировать вопрос.

Военнослужащие были захвачны в плен 16 декабря 2020 года в Хцаберде.

Арменуи Мхоян


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