Родные пленных ширакцев перекрыли все ведущие в область дороги

Родные военнопленных ширакцев перекрыли все дороги, ведущие в область. Эту информацию в беседе с «Арменпресс» подтвердили участники акции, отметив, что перекрыты часть Оромской дороги Ереван-Гюмри и дороги Джаджура и Ашоцка.

“У нас лишь одно требование - верните наших родных, другого требования у нас нет”, - отметил один из участников, призвав не политизировать вопрос.

Военнослужащие были захвачны в плен 16 декабря 2020 года в Хцаберде.

Арменуи Мхоян