Путин обсудил с Алиевым ситуацию вокруг Карабаха с учетом переговоров с Пашиняном

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха, её дальнейшей стабилизации в соответствии с Заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

В частности, предметно рассмотрены вопросы обеспечения мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития региона, а также ход работы по восстановлению транспортных коммуникаций.

При этом учитывались итоги состоявшихся 7 апреля в Москве российско-армянских переговоров на высшем уровне.