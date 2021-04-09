Армянская делегация на сессии ПАСЕ поднимет вопрос армянских военнопленных и вандализма Азербайджана

На предстоящей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая начнется 19 апреля, основной задачей членов армянской делегации - депутатов Национального собрания Армении будет привлечение внимания к вопросу незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных во всех возможных форматах. Следующим приоритетным вопросом является вандализм, проявляемый Азербайджаном в отношении армянского культурного наследия на территориях, подконтрольных Азербайджану. В беседе с «Арменпресс» члены армянской делегации подробно изложили свои работы на предстоящем заседании.

“Очевидно, что вопросом номер один по-прежнему будет вопрос о пленных во всех возможных форматах, в рамках пленарного заседания, в рамках заседаний комиссий и в политических группах. Следующий приоритетный вопрос - посягательство Азербайджана на армянское культурное наследие, что не ново, а является продолжением очень четкой политики. Этот вопрос также будет в центре нашего внимания”, - сказала Татевик Айрапетян, член фракции “Мой шаг”.

Вся армянская делегация физически будет присутствовать на заседании в Страсбурге, которое пройдет в гибридном формате. Члены делегации заверяют, что постараются максимально использовать эти 4 дня для представления ситуации, вызванной войной, ожидая соответствующих оценок политики, проводимой Азербайджаном. Члены делегации ведут подготовительные работы для достижения желаемого результата. Как всегда, и на этот раз в рамках сессии состоятся как формальные, так и неформальные встречи с депутатами разных стран.

Наира Зограбян из “Процветающей Армении” убеждена, что на трибуне ПАСЕ, возможно усиление давления на Азербайджан по вопросу о военнопленных. “И мы должны сделать все возможное, чтобы усилить международное давление на Азербайджан в ПАСЕ, потому что Азербайджан после подписания трехстороннего заявления обязан выполнять положения Третьей конвенции, которая предполагает возвращение всех военнопленных. Но Азербайджан упорно не делает этого”, - заявила Зограбян.

Она напомнила, что Европейский суд уже обращался в Комитет министров Совета Европы с предложением принять меры против Азербайджана, поскольку Азербайджан отказывается предоставить Европейскому суду четкую информацию об армянских военнопленных и других пленных.

“Мы видим, что происходит, не бывает дня, чтобы мы не стали свидетелями какого-либо акта азербайджанского вандализма”, - сказала она, добавив, что в ПАСЕ они поднимут вопрос азербайджанского вандализме против армянского культурного наследия. Что касается заявления главы азербайджанской НПО “Азербайджанская община Карабаха”, депутата ПАСЕ Турала Гянджалиева, что они собираются открыть офис в Степанакерте, Зограбян сказала, что Турал Гянджалиев - это тот образ, к которому следует обращаться с высокой трибуны ПАСЕ.

Глава фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян заверил, что они сделают все, чтобы вопрос пленных стал предметом обсуждения, но в какой именно мере станет ясно только 19 апреля. “Мы используем все механизмы, которые есть у нас, как и в прошлый раз”, - подчеркнул он.

По словам Марукяна, ПАСЕ в настоящее время является единственной площадкой, где вопрос представлен в форме, имеющей влияние. Это единственный орган, представляющий национальные парламенты 47 стран, людей, которые имеют влияние на государственную повестку дня в своих странах. Таким образом, лоббирование этих людей влияет на внешнюю политику 47 государств-членов”, - сказал он.

Татевик Айрапетян считает, что парламентская дипломатия - одно из сильных звеньев дипломатии. “Иногда это позволяет гораздо более прямое общение, и при правильном использовании может дать очень ощутимые результаты. И мы стараемся использовать эту платформу по максимуму, одна из важнейших из них - платформа ПАСЕ”, - сказала она.

В рамках предстоящей сессии ПАСЕ будет несколько важных встреч, вопросов и ответов. Канцлер Германии Ангела Меркель выступит с речью по вопросу о правах человека в Турции. Комитет по миграции, в который входят Татевик Айрапетян и Наира Зограбян, обсудит доклад исландского депутата о гуманитарных последствиях войны. Депутаты считают, что постановка этих вопросов в комитетах необходима для того, чтобы они получили дальнейшие ответы на пленарном заседании. Они заверили, что поставили четкие задачи и постараются добиться максимального результата.

Хотя пункт 8 совместного заявления руководителей Армении, России и Азербайджана от 9 ноября непосредственно подчеркивает обмен военнопленными, заложниками, другими задержанными и телами погибших, но Азербайджан искусственно затягивает этот процесс, не возвращая армянских военнопленных и гражданских лиц, попавших в плен. Как во время войны, так и после прекращения боевых действий Азербайджан наносит удары по образцам армянского исторического, культурного и религиозного наследия. Во время войны Азербайджан дважды обстрелял ракетами церковь Газанчецоц в Шуши. Затем, уже оккупировав Гадрутский район Арцаха, азербайджанцы полностью разрушили армянскую церковь Святой Марии - Сурб Аствацацин в Мехакаване. Они в Шуши разрушили и церковь Иоанна Крестителя, широко известную как Зеленая церковь.

Анна Григорян