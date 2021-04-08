По состоянию на 11:00 8 апреля в Армении подтверждено 1 231 новых случаев COVID-19, 816 заболевших вылечились, есть 28 летальных исходов.

За последние сутки проведено 4 943 тестов. Всего проведено 889 872 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 200 129 случаев COVID-19, 179 043 из которых вылечились, есть 3 675 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 16 471 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 4 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 940.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.