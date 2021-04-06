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Пашинян сообщил о начале масштабных реформ в ВС Армении

Пашинян сообщил о начале масштабных реформ в ВС Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в преддверии визита в Москву, который состоится 7 апреля, заявил, что считает приоритетом пополнение ВС Армении современным оружием.

"Процесс пополнения Вооруженных сил Республики Армения современными военно-техническими средствами был и будет одним из наших приоритетов, и этот вопрос всегда будет в центре внимания", - как сообщает Арменпресс,  в интервью РИА Новости сказал глава армянского правительства.

По его словам, сейчас в Вооруженных силах Армении уже стартовали масштабные реформы, "которые также осуществляются в тесном сотрудничестве с нашими российскими партнерами".

"Должен сказать, что мы уже приступили к полномасштабной реформе армии и, естественно, учитывая наши тесные союзнические и партнерские отношения с РФ в области военного и военно-технического сотрудничества, соответствующие консультации ведутся, а на уровне экспертов уже установлены необходимые контакты", - сказал глава армянского правительства.

"Убеждены, что это сотрудничество будет успешно продолжаться, в чем очень заинтересовано правительство Армении", - отметил премьер.


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