Экономика определенно восстанавливается: председатель КГД

Объем оборота и собранные налоги позволяют председателю КГД утверждать, что экономика Армении определенно восстанавливается.

Как передает «Арменпресс», об этом председатель КГД Эдвард Ованнисян заявил в беседе с журналистами в НС Армении.

“Судя по аналитическим данным КГД относительно объемов товарооборота, да, я констатирую, что экономика определенно восстанавливается, поскольку об этом говорят и объемы оборота, и собранные налоги”, - сказал Ованнисян.

Касаясь существующей в бизнесе тени, он отметил, что тень есть и будет всегда. “Даже есть рамки допустимой тени, которая может быть “эффективной”, она должна быть”, - отметил председатель КГД.

А каков процент тени, пока неизвестно, оценочные работы еще в процессе.

В Армении, как и в разных странах мира из-за эпидемии, с 2020 года в экономике наблюдается спад. Как в январе, так и в феврале 2021 года по сравнению с тем же месяцами прошлого года вновь наблюдался спад, однако в месячном разрезе показатели февраля выросли по сравнению с январем.