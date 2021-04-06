Миротворцы в Арцахе инициировали акцию “История семьи - история победы”

Военнослужащие российского миротворческого контингента провели в Республике Арцах акцию, посвященную 76-летию Великой Отечественной войны.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

“Акция прошла под девизом “История семьи - история победы”. Акция началась у памятника 104 солдатам в селе Хнабад Аскеранского района Арцаха, погибшим в 1941-1945 гг. в боях против гитлеровской коалиции. В рамках акции “История семьи - это история победы” Центр гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в сотрудничестве с администрациями Мартакертского, Мартунинского и Аскеранского районов, инициировал работы по благоустройству памятников погибших в годы Великой Отечественной войны”, - отмечают в Минобороны РФ.

Акция в Арцахе продлится до 9 мая, до Дня Победы в Великой Отечественной войне.