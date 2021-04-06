Уровень воды озера Севан по сравнению с началом апреля прошлого года повысился на 19 см

Уровень воды озера Севан по состоянию на 5 апреля 2021 года находится на отметке 1 900 метров 64 сантиметра над уровнем моря.

Как сообщили «Арменпресс» в Службе “Армгидромет” МЧС РА, в тот же день прошлого года уровень воды озера Севан находился на отметке 1 900 метров 45 сантиметров над уровнем моря. В период с 9 января 2021 года по 5 апреля 2021 года по туннельному водоканалу Арпа-Севан и подземными потоками в озеро Севан поступило 32 млн 940 000 кубометров воды. В реках, впадающих в Севан, наблюдался слабо выраженный переменный режим пополнения.

Хосров Хлгатян