Спорт - язык, объединяющий весь мир: послание Ваграма Думаняна по случаю Международного дня спорта

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян направил поздравительное послание по случаю Международного дня спорта. «Арменпресс» представляет послание Ваграма Думаняна.

“Дорогие соотечественники!

6 апреля - Международный день спорта под названием “За развитие и мир”. Спорт - это язык, объединяющий весь мир. Он диктует атмосферу уважения и солидарности, преодоления стереотипов и границ, вовлеченности, вдохновения, достижения большего - спорта, который приносит здоровье и счастье. Для этого требуются качества, увенчанные непоколебимым стремлением к победе, такие как сила, воля, целеустремленность.

Благодаря нашим спортсменам и тренерам мы не раз ощущали национальную гордость, возносили армянский триколор в разных уголках мира. И я уверен, что в ближайшем будущем эти возможности увеличатся вдвое или втрое. У нас уже есть 6 олимпийских путевок и наши спортсмены не жалеют сил, чтобы увеличить это число и добиться значительных успехов на Олимпийских играх в Токио.

Уважаемые преданные представители спортивного мира, поздравляю всех Вас с праздником. Желаю крепкого здоровья, твердой воли, многих достижений и побед во имя мира и развития”.