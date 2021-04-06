Армяно-французская и армяно-австрийская экспедиции проведут раскопки в Эребуни и Кармир Блуре

Летом или осенью 2021 года армяно-французская и армяно-австрийская экспедиции на территориях Эребуни и Кармир Блура будут вести раскопки, которые помогут раскрыть пока нераскрытые страницы истории и сделать новые открытия.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» археолог, директор Историко-археологического музея-заповедника “Эребуни” Микаел Бадалян напомнил, что музей-заповедник включает и филиалы “Шенгавит” и “Кармир Блур”.

“По территории Кармир Блура проходит участок автодороги Аргаванд-Ширак. Недавно при строительных работах дороги здесь были обнаружены глиняные изделия. Мы обратились в организацию “Капавор” с просьбой прекратить работу. В ближайшее время планируем начать там контрольные раскопки, чтобы выяснить, есть ли там структуры или слои. Мы получили разрешение Межведомственной археологической комиссии при Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении”, - рассказал он.

Бадалян подчеркнул, что в 2021 году армяно-французская археологическая экспедиция начнет раскопки на территории крепости “Эребуни”, но точных сроков назвать не смог. Раскопки будут проводиться либо в конце лета, либо осенью. Раскопки вместе с австрийскими археологами начнутся и в Кармир Блуре. Скорее всего, в конце сентября. Археолог Акоп Симонян, руководитель археологической экспедиции в Шенгавите, будет вести раскопки в Шенгавите.

Бадалян подчеркнул, что из-за эпидемии раскопки в Эребуни в 2020 году не проводились, но в 2019 году они работали в крепости “Эребуни”, Кармир Блуре и в Шенгавите. В крепости “Эребуни” работала армяно-французская экспедиция. Важное значение имело урартское мозаичное покрытие, обнаруженное перед храмом Суси, датируемое 8 веком до нашей эры. Были раскрыты и другие сооружения, которые меняют наше восприятие местности. В северо-западной части колонного зала обнаружилось квадратное здание, которое по всей вероятности было храмом. Это очень важные открытия не только для Армении. Они имеют региональное значение и вызвали большой интерес у наших зарубежных партнеров”, - сказал археолог.

По словам Бадаляна, в Кармир Блуре необходимо было провести геофизические исследования. Усилиями армяно-австрийской экспедиции было обследовано около четырех гектаров. Почвенная кора была отсканирована специальным прибором, который позволяет определить, какая часть больше подходит для археологических раскопок.

“Во время раскопок в Кармир Блуре был также обнаружен и постурартский слой, который можно использовать при изучении как региона, так и очень короткого, но не столь раскрытого периода Древней Армении. Это период упадка Урартской империи. В Армении создается царство Ервандуни. К сожалению, у нас мало информации об этом периоде. Открытие этого слоя в Кармир Блюре было для нас очень важным достижением”, - сказал Микаел Бадалян.

Он рассказал, что недавно в Кармир-Блуре было обнаружено очень важное сооружение, которое, вероятно, представляет собой сплошную стену с прилегающими конструкциями. Если удастся раскопать это сооружение в 2021 году, восприятие Кармир-Блуре претерпит серьезные изменения.

Историко-археологический музей-заповедник “Эребуни” основан 19 октября 1968 года по случаю 2750-летия Еревана. Музей был создан на основе артефактов и остатков материальной культуры, обнаруженных на территориях трех известных древних памятников в пределах административных границ Еревана: Арин Берд, Кармир Блур, Шенгавит. Сегодня Музей-заповедник включает филиалы “Кармир Блур” и “Шенгавит”. Это единственный археологический музей-заповедник в Ереване и важнейший центр урартологии во всем регионе.

Анжела Амбарцумян