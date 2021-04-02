В Армении строится экологически чистая община со стабильной инфраструктурой  и экономичными ресурсами

Министр экономики Армении Ваан Керобян 2 апреля посетил общину Абовян, чтобы на месте ознакомиться с программами создания свободной производственной зоны и строительства стабильной общины в рамках проекта «Build Armenia», а также обсуждения рамки сотрудничества.

Как сообщили Арменпресс в управлении информации и общественных связей министерства экономики, в присутствии губернатора Котайкской области Месропа Месропяна и мэра Абовяна Ваагна Геворгяна в мэрии Абовяна министр экономики Ваан Керобян и директор ЗАО «Айпроспект», координатор программы «Build Armenia» Севак Арцруни подписали меморандум о взаимопонимании.

В своем выступлении Ваан Керобян отметил, что согласно меморандуму Минэкономики обязуется поддержать строительство ЗАО «Айпроспект» крупного производственно-жилого комплекса, где будут размещены предприятия, учебные заведения и жилые дома. Министр экономики посчитал программу очень прогрессивной.

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Севак Арцруни сообщил, что программа находится на начальной стадии: большая часть земли, около 70 га, уже выкуплена, начаты логистические работы, строятся офисы, начаты земляные работы и размещение строительной базы, после чего, как и планировалось, сразу начнутся земляные работы производственной зоны.

Ожидается, что инфраструктура промзоны будет готова уже к концу года. В настоящее время в программу вложено 6 млн долларов. К концу года инвестиции будут оценены в 20-30 млн долларов. Общая стоимость проекта, по предварительным оценкам, составит до 1 млрд долларов.

Арцруни с удовлетворением отметил, что два месяца назад был подписан меморандум с мэром Абовяна, и он рад подписанию меморандума с министерством экономики, так как участие и поддержка правительства и общины в проекте чрезвычайно важен.

Проект «Айпроспект» поставил перед собой задачу отдать приоритет участникам войны, военнослужащим-инвалидам, а также женам погибших борцов за свободу при вовлечении сотрудников в процессы, предусмотренные программой. С мая процесс приема на работу планируется по мере необходимости. Предпочтение будет отдано жителям Абовяна и окрестных сел.

Община «Айпроспект» будет первым экологически, энергетически, экономически и по прочим параметрам стабильным поселком в регионе, который будет построен на участке общин Абовян, Арзни и Балаовит Котайкской области на участке около 100 га.

Целью проекта является построение экологически чистого поселка с устойчивой инфраструктурой, рентабельными ресурсами, вокруг которого будет сформирована сеть производств, центров новых технологий и прилегающих жилых и общественных пространств. Вокруг этой сети на всей территории Армении будут сформированы стабильные условия для непрерывного развития страны, а стабильные инновационные технологии создадут новые рабочие места на местном рынке труда.

Предполагается, что в состав поселка войдут производственный район «Айзон» (свободная экономическая зона), зона таможенных складов «Айзон», научно-исследовательский центр высоких технологий «Хайтех Парк», научно-исследовательский центр сельского хозяйства «Айранч», жилой район для 10 000 жителей, образовательные и медицинские зоны, зеленые зоны.