Айк Чобанян назначен министром высокотехнологичной промышленности Армении

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Айка Чобаняна министром высокотехнологичной промышленности Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно статье 131 Конституции, а также части 1 статьи 5 Закона Республики Армения “О структуре и деятельности правительства”,

Айк Чобанян назначен министром высокотехнологичной промышленности”,- говорится в указе президента Армении.

Другим указом президента Армении Акоп Аршакян освобожден с должности министра высокотехнологичной промышленности.