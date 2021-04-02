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 Пашинян в связи с предстоящей встречей с Путиным работает в условиях самоизоляции

 Пашинян в связи с предстоящей встречей с Путиным работает в условиях самоизоляции

В связи с запланированной на 7 апреля встречей с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Никол Пашинян со 2 апреля работает в условиях самоизоляции. Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.

“Премьер-министр работает по плановой повестке, исключены личные встречи и общественные мероприятия”, - сообщила Геворкян.


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