Пашинян в связи с предстоящей встречей с Путиным работает в условиях самоизоляции
09:55, 2 Апрель, 2021
В связи с запланированной на 7 апреля встречей с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Никол Пашинян со 2 апреля работает в условиях самоизоляции. Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.
“Премьер-министр работает по плановой повестке, исключены личные встречи и общественные мероприятия”, - сообщила Геворкян.
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