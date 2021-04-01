Лавров обсудил с Байрамовым ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении

«На полях» СМИД СНГ в Москве 1 апреля состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана Д.Байрамовым.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обсудили ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., в частности, касающихся решения гуманитарных задач в Нагорном Карабахе, разблокирования экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе.

Затронуты и другие вопросы.