Лавров обсудил с Байрамовым ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении
19:48, 1 Апрель, 2021
«На полях» СМИД СНГ в Москве 1 апреля состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана Д.Байрамовым.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обсудили ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., в частности, касающихся решения гуманитарных задач в Нагорном Карабахе, разблокирования экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе.
Затронуты и другие вопросы.
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