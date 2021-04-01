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Никол Пашинян объявил о назначении Айка Чобаняна министром ВТП

Никол Пашинян объявил о назначении Айка Чобаняна министром ВТП

Никол Пашинян официально объявил о назначении уже бывшего губернатора Тавуша Айка Чобаняна министром высокотехнологичной промышленности. Как передает «Арменпресс», премьер-министр на заседании правительства объявил, что Акоп Аршакян покидает пост министра высокотехнологичной промышленности, его заменит Айк Чобанян.

“Выражаю благодарность господину Аршакяну за проделанную работу, по сути, с нуля было сформировано новое министерство, что довольно сложная работа, которая была проделана довольно успешно.

Господину Чобаняну хочу пожелать успехов в его деятельности на посту министра”, - сказал Никол Пашинян.

Решением правительства Армении от 1 апреля Чобанян освобожден с должности губернатора Тавушской области.


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