По итогам первого квартала доходы бюджета перевыполнены на 20 млрд драмов: премьер-министр

Доходы госбюджета по итогам первого квартала перевыполнены более чем на 20 млрд драмов, оборот торговли также зафиксировал существенный рост. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Председатель КГД Эдуард Ованнисян сообщил, что в марте 2021 г. по сравнению с мартом прошлого года количество сделок с ККМ и расчетными документами больше на 8 млн 647 000, разница по сравнению с прошлым годом составляет 122 млрд драмов.

“В квартальном разрезе разница в обороте реализации составляет 116,8 млрд драмов, по числу сделок - 6,2 млн штук. По части налоговых доходов отмечу, что на первый квартал было установлено 305 млрд драмов, а фактически собрано 332,9 млрд драмов. Положительная разница составляет 27,9 млрд. драмов, однако, учитывая, что в 332,9 млрд. драмов включены также поступления по линии марок, которые составили 5,6 млрд. драмов, и предусматривая в дальнейшем возможный размер уточнения плана первого квартала, который составит 310,6 млрд. драмов, фактический результат перевыполнения налоговых доходов составит 22,3 млрд. драмов”, - сказал председатель КГД.

Подводя итоги, Никол Пашинян отметил: “Таким образом, объем торгового оборота в первом квартале вырос более чем на 8%. В марте рост составил более 20%. Налоговые доходы бюджета перевыполнены на 22,3 млрд драмов. Исходя из результатов первого квартала, Минфин предлагает, увеличить прогноз по годовым доходам госбюджета на 40 млрд драмов. Это довольно хорошие показатели для кризисного, послевоенного года”.