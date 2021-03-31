Третья подряд победа сборной Армении в рамках отборочного цикла ЧМ-2022  

В матче третьего тура группы «J» отборочного цикла ЧМ-2022 Армения - Румыния, который прошел на ереванском стадионе «Республиканский» имени Вазгена Саргсяна, сборная Армении одержала победу со счетом 3:2.

Как сообщает Арменпресс, это третья подряд победа сборной Армении в рамках отборочного цикла.

Авторами голов стали: сборная Армении - Эдуард Сперцян, Вараздат Ароян и Тигран Барсегян; сборная Румынии - Александру Чикылдэу и Джордже Пушкаш.

Следующий матч сборной Армении в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 состоится 2 сентября, где армянскую сборную примет у себя сборная Северной Македонии, затем 5 сентября сборная сыграет с Германией, а 8 сентября встретится в Ереване со сборной Лихтенштейна.