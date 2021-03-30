Армен Саркисян встретился с группой депутатов, не входящих во фракции НС

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с депутатами Тагуи Товмасян, Софьей Овсепян, Варданом Атабекяном и Сергеем Багратяном, которые не входят во фракции Национального собрания. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

На встрече были затронуты внутриполитическая ситуация, нынешние кризисы в стране и пути их преодоления и вопрос проведение досрочных парламентских выборов.

Депутаты НС представили президенту республики свои мнения и точки зрения по поводу разрешения ситуации.