Бадасян представил президенту Армении разъяснения по законодательному пакету изменений Судебного кодекса

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял министра юстиции Армении Рустама Бадасяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Обсуждался законодательный пакет О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон “Судебный кодекс Республики Армения”, принятый недавно Национальным собранием и направленный на подпись президенту Республики.

Министр представил президенту Саркисяну разъяснения относительно упомянутых законодательных изменений.