Время в Ереване: 11:07:36,   30 Март

Бадасян представил президенту Армении разъяснения по законодательному пакету изменений Судебного кодекса

Бадасян представил президенту Армении разъяснения по законодательному пакету изменений Судебного кодекса

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял министра юстиции Армении Рустама Бадасяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Обсуждался законодательный пакет О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон “Судебный кодекс Республики Армения”, принятый недавно Национальным собранием и направленный на подпись президенту Республики.

Министр представил президенту Саркисяну разъяснения относительно упомянутых законодательных изменений.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации