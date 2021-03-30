Бадасян представил президенту Армении разъяснения по законодательному пакету изменений Судебного кодекса
15:24, 30 Март, 2021
Президент Республики Армения Армен Саркисян принял министра юстиции Армении Рустама Бадасяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.
Обсуждался законодательный пакет О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон “Судебный кодекс Республики Армения”, принятый недавно Национальным собранием и направленный на подпись президенту Республики.
Министр представил президенту Саркисяну разъяснения относительно упомянутых законодательных изменений.
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