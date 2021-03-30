По состоянию на 11:00 30 марта в Армении подтверждено 750 новых случаев COVID-19, 509 заболевших вылечились, есть 21 летальных исходов.

За последние сутки проведено 4 658 тестов. Всего проведено 847 475 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 191 491 случаев COVID-19, 172 605 из которых вылечились, есть 3 497 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 14 499 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 8 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 890.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.