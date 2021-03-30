Участие в Евразийской лиге было приобретением большого опыта: Джерард Хадидян

Джерард Хадидян, баскетболист ливанского клуба “Аль-Рияд”, армянского происхождения, участие и победу в Евразийской лиге, состоявшейся в Ереване, считает приобретением большого опыта.

“Участие в Евразийской лиге было приобретением большого опыта. В матчах с армянскими клубами была серьезная конкуренция. Я рад, что Эр-Рияду удалось выиграть Евразийскую лигу”, - как передает «Арменпресс», заявил Хадидян журналистам. Он подчеркнул, что финал действительно был сложным, победа многократному чемпиону Ливана досталась лишь благодаря единству игроков.

С 24 по 29 марта в Ереване, уже третий год подряд, проходила Евразийская баскетбольная лига, в финале которой встретились бейрутский “Аль-Рияд” и чемпион Армении сезона 20/21 “Ваагни Сити”. Ливанская команда, с драматичной развязкой, выиграла финал с разницей всего в одно очко - 76:75. Самым результативным игроком матча был признан Таде Кешишян, набравший в составе “Ваагн Сити” 20 очков.

В Евразийской лиге участие приняли 5 команд из Армении, России и Ливана.

Из-за пандемии в турнире не участвовали команды Беларуси, Ирана и Казахстана.

Варвара Айрапетян