По состоянию на 11:00 29 марта в Армении подтверждено 424 новых случаев COVID-19, 590 заболевших вылечились, есть 12 летальных исходов. Малое количество подтвержденных случаев обусловлено малым количеством тестов в выходные дни.

За последние сутки проведено 3 978 тестов. Всего проведено 842 817 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 190 741 случаев COVID-19, 172 096 из которых вылечились, есть 3 476 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 14 287 пациентов.

В предыдущий день зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 882.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.