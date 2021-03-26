 Россия делает все возможное для быстрого разрешения проблемы пленных: посол РФ

Российское руководство занимается вопросом возвращения армянских военнопленных и делает все возможное для скорейшего разрешения этого вопроса. Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил посол России в Армении Сергей Копыркин, имея в виду обсуждения, ожидаемые на встрече министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана.

«Работа в этом направлении ведется, есть определенные успехи. Уверен, что и в будущем будет сделано все, чтобы действительно решить этот вопрос в кратчайшие сроки. Вы знаете нашу позицию, логичный подход - обмен пленными по принципу «все на всех». Делается все возможное, этот вопрос обсуждался при всех контактах», - сказал Копыркин.

2 апреля в рамках заседания Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств ожидается встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своим армянским коллегой Ара Айвазяном и азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.