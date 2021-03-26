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Ваан Керобян прогнозирует рост туризма в Армении на 319%

Ваан Керобян прогнозирует рост туризма в Армении на 319%

В 2020 году в Армении в сфере туризма был зафиксирован большой спад, но в 2021 году возможно вернуться к нормальной деятельности. Как сообщает «Арменпресс», об этом 26 марта в беседе с журналистами перед началом 2-й ежегодной конференции Координационной платформы донорских организаций Тавуша заявил министр экономики Ваан Керобян.

“В 2020 году в Армении был зарегистрирован большой спад в сфере туризма, но уже в марте этого года на улицах можно было видеть туристов. Приехало довольно много иранских туристов, и на апрель есть много бронирований отелей, в мае мы вернемся к нормальным темпам. Рост туризма, по сравнению с прошлым годом и снижением на - 20-25% по сравнению с 2019 годом, в этом году прогнозируется на уровне 319%”, - заявил Керобян.


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