Карабахская проблема не решена: Никол Пашинян

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян отмечает, что нагорно-карабахский конфликт не решен.

Как передает Арменпресс, премьер-министр Республики Армения заявил об этом на встрече с жителями общины НеркинБазмаберд.

«Сколько бы ни заявляло руководство Азербайджана, что проблема Карабаха уже решена, карабахская проблема не была решена. Будет много вопросов о том, за что погибли наши парни. Я хочу дать конкретный ответ на этот вопрос. Наши ребята погибли за то, чтобы если сегодня президент Азербайджана заявит, что проблема Карабаха решена, мы смогли сказать, что карабахская проблема не решена. Поскольку план Азербайджана заключался именно в том, чтобы физически в Карабахе не было ни одного армянина. Мы все это знаем. Но сегодня Арцахесть, армянев Арцахеесть, и я хочу сказать, что это - благодаря нашим погибшим братьям, нашим солдатам, нашей армии. Да, мы прошли горькую войну, но я хочу сказать, что то, что у нас есть – благодаря нашим ребятам», - сказал Пашинян.