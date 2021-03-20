Ucom тестирует сеть со скоростью до 1 Гбит/сек

Компания Ucom, предоставляющая услуги посредством самой быстрой оптоволоконной сети в Армении, по некоторым адресам уже тестирует возможности интернета со скоростью до 1 Гбит/сек, а также работу новейших модемов стандарта Wi-Fi 6, предлагая абонентам скорость интернета до 10 раз превышающую текущую максимальную. На данный момент тестирование проводится в квартирах первых абонентов. В дальнейшем география новых скоростей расширится.

Первой к сети, обеспечивающей скорость до 1 Гбит/сек, подключилась Асмик Аджатян. В течение 6 месяцев она бесплатно воспользуется включениями пакета uMix Լ. В частности, вместе с высокоскоростным интернетом абонент насладится контентом свыше 200 телеканалов и воспользуется фиксированной телефонной связью.

«Я рада, что на данный момент самая быстрая связь в Армении у меня дома. Я буду регулярно информировать сотрудников компании Ucom о своем абонентском опыте», - отметила Асмик Аджатян.

Кстати, с сегодняшнего дня, приобретя новейшие модемы стандарта Wi-Fi 6, как новые, так и текущие абоненты Ucom получат максимальные возможности для увеличения пропускной способности Wi-Fi в рамках выбранных тарифных планов. Международный стандарт Wi-Fi 6 разработан для того, чтобы по всей территории дома, квартиры или офиса обеспечить более стабильный сигнал, более высокие скорости и возможность подключения к интернету посредством одной и той же сети Wi-Fi для нескольких устройств единовременно. Модемы стандарта Wi-Fi 6 можно приобрести как в центрах обслуживания абонентов Ucom, так и в онлайн магазине Ucom.

«В Армении Ucom первой предоставляет решение, которое поможет воспользоваться более быстрым и стабильным интернетом посредством Wi-Fi. С сегодняшнего дня наши текущие и новые абоненты смогут приобрести модем новейшего стандарта Wi-Fi 6, который обеспечит качественную связь для всех устройств Вашего дома», - написал в своем микроблоге в Твиттере генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.

Напомним, что Ucom – единственный в Армении оператор, предоставляющий в настоящее время фиксированный интернет со скоростью до 120 Мбит/сек при подписке на пакет uMix L сроком на 12 месяцев. Ucom постоянно модернизирует сеть с целью обеспечения максимально качественных услуг фиксированной связи для своих абонентов.