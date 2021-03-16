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Совет ЦБ Армении оставил ставку рефинансирования неизменной

Совет ЦБ Армении оставил ставку рефинансирования неизменной

Совет Центрального банка Армении на заседании 16 марта принял решение оставить ставку рефинансирования неизменной, установив 5,5%. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении.

“Процентная ставка ломбардного репо, предоставляемая Центральным банком Республики Армения - 7%. Процентная ставка привлеченных Центральным банком Армении средств - 4%”, - говорится в сообщении ЦБ.


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