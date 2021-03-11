Премьер-министр считает повышение производительности важной задачей

Премьер-министр Никол Пашинян считает повышение производительности в стране важной задачей. На заседании правительства премьер-министр упомянул, что ему недавно представили отчет о производительности труда, а производительность - это количество драмов или долларов, которые работник создает за час. “В этом отношении мы не только сильно отстаем от развитых стран мира, но не занимаем лидирующих позиций и среди развивающихся стран, в том числе и стран ЕАЭС”, - как сообщает «Арменпресс», сказал премьер-министр. Он обратил внимание участников на тот факт, что во многих случаях необходимы чрезвычайно важные термины, чтобы задачи сделать максимально доступными для общества, в том числе для хозяйствующего общества, поскольку, скажем, термин “производительность” не всегда был в экономике.

“Все наши предприятия при составлении годовых планов, расходов и доходов уже учитывают составляющую производительности. Недавно беседуя с одним из своих коллег директор компании сказал, что у их компании дела идут не так уж и хорошо, и они не понимают почему. Были приглашены иностранные консультанты. Первый вопрос консультанта заключался в том, насколько велик индекс производительности, а компания даже не слышала об этом. Процесс восстановления компании заключался в повышении индекса производительности, это про супермаркет”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян отметил, что в первую очередь, говоря о повышении производительности, нужно представлять, что такое производительность.

Премьер-министр отметил, что средняя производительность в Армении составляет 6 долларов в час, в ЕАЭС - 11 долларов, в развитых странах - 43 доллара, есть страны, где этот показатель достигает даже 100 долларов.