Представитель UNICEF в Армении Марианна Кларк-Хаттинг покинула Армению. Об этом «Арменпресс» сообщила руководитель коммуникационных программ Представительства ЮНИСЕФ в Армении Зара Саргсян.

“Офис продолжает свою нормальную работу, ждем временно исполняющего обязанности”, - сказала Зара Саргсян.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила, что упущения в деле реализации полномочий своего мандата и не партнерский стиль работы представителя UNICEF в Армении Марианны Кларк-Хаттинг, для армянской стороны представляли проблемы, поэтому правительство Армении приняло решение прекратить деятельность Кларк-Хаттинг в качестве представителя UNICEF в Армении. Об этом решении были проинформированы Постоянный координатор ООН и представители UNICEF.

В СМИ распространилась информация о том, что глава армянского офиса ЮНИСЕФ вела шпионаж в пользу Азербайджана и Великобритании. В свою очередь прокуратура отметила, что не располагает данными о шпионаже в пользу Азербайджана и Великобритании представителя ЮНИСЕФ в Армении Марианны Кларк-Хаттинг, однако изучает все публикации.